Депутаты МО №72 сняли полномочия с главы ИКМО

Муниципальные депутаты МО "№72" на заседании 27 июля сняли полномочия с главы избирательной комиссии муниципального образования Александра Белова. По словам руководителя МО Павла Швеца, Белов подал заявление по собственному желанию. Полномочия с него будут сняты с 27 августа, уточнил Швец.

Глава ИКМО вовремя не подал декларацию о доходах - о чем муниципалитету сообщил комитет территориального развития, сообщил председатель совета МО №72. Швец на заседании совета предложил сразу снять с Белова полномочия по требованию ведомства, но ряд мундепов выступили против. Они отметили, что главе избиркома остается около трех месяцев до пенсии - если же лишить его должности в июле, ему могут уменьшить размер пенсионных выплат. Депутаты предложили еще раз связаться с Беловым и урегулировать вопрос так, чтобы глава ИКМО не потерял привилегии полученные за более чем 20 лет работы на муниципальной службе. После перерыва Швец сообщил, что связался с главой ИКМО - тот подтвердил, что самостоятельно подал заявление об увольнении с должности.

Также совет МО объявил о приеме предложений от желающих занять освободившийся пост руководителя муниципального избиркома. Заявления будут принимать до 21 сентября, уточнил Швец.

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