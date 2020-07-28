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13:59

КГИОП добивается уголовного дела против разрушителей старинной дачи в Шувалове

фото ЗакС политика КГИОП добивается уголовного дела против разрушителей старинной дачи в Шувалове

Чиновники из КГИОП требуют от суда восстановления разрушенной дореволюционной дачи Гербель, располагавшейся на Межозерной улице в Выборгском районе, а также уголовного наказания для виновников этого инцидента, передает строительное издание "Канонер".

Собственником земельного участка является Игорь Кочеров, не имевший законных оснований для сноса деревянного здания, который представители Смольного зафиксировали в феврале. В июне собственника уже штрафовали. Свои претензии к нему имеет также городской Госстройнадзор - из-за самовольного возведения сооружения на участке.

Дача Гербель, возведенная в XIX веке, представляла собой выявленный памятник регионального значения. В 2010-х годах постройка страдала от пожаров.

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