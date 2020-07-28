Горсуд отправил на пересмотр дело об отмене решений совета МО "Литейный округ"

Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Дзержинского районного суда о признании незаконными решений муниципального совета МО "Литейный округ", сообщил ЗАКС.Ру мундеп округа от "Яблока" Арсений Афиногенов. Он уточнил, что дело направлено на пересмотр в райсуд.

Незаконным районный суд признал решения со 2 октября по декабрь 2019 года. Среди них документы о назначении конкурса на должность главы местной администрации, о средствах массовой информации муниципалитета и другие.

Афиногенов заявил, что решение горсуда - вполне ожидаемо. Он напомнил, что до этого Санкт-Петербургский городской суд отправил на пересмотр дело об отмене принятых на первом заседании совета документов.

Иск в Дзержинский районный суд подал исполняющий обязанности главы муниципалитета, депутат от "Единой России" Павел Дайняк, которые руководил муниципалитетом в прошлом созыве. Тогда большинство в совете занимали единороссы, на выборах же в сентябре 2019 года в МО "Литейный округ" прошли 11 представителей "Яблока", восемь представителей "Единой России" и одна самовыдвиженка.

София Саттарова