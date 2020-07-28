Должность замглавы МО "Малая Охта" сделали неоплачиваемой

Местный совет МО "Малая Охта" на заседании вечером 28 июля исключил из штатного расписания должность заместителя главы муниципалитета. Видеотрансляцию заседания в своей группе "ВКонтакте" вели представители фракции "Яблоко".

Штатное расписание было сокращено с 14 до 4 человек. Причем после того как предложение об оптимизации было принято за основу должность замглавы еще оставалась оплачиваемой. С поправкой об ее исключении выступил бывший глава муниципального образования Дмитрий Монахов. "За" проголосовали 10 депутатов, в том числе сам Монахов и все представители "Яблока". 9 членов совета были против.

Новое штатное расписание вступит в силу с 1 октября.

Помимо главы муниципального образования зарплату продолжат получать три сотрудники аппарата местного совета: руководитель структурного подразделения, главный специалист-юрист и специалист 1-й категории. На их содержание ежемесячно будет уходить 101,5 тысяч рублей.

Должность заместителя главы "Малой Охты" с 2012 года занимает единоросс Андрей Степанов. Он также начал временно исполнять обязанности руководителя муниципалитета после того как эту должность в июле оставил Монахов.

Дата выборов нового руководителя муниципалитета пока не назначена. Депутаты от "Яблока" предлагали провести голосование 27 июля, но вопрос не был включен в повестку.