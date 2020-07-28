Радиоведущую Фельгенгауэр оштрафовали на 18 тысяч рублей за одиночный пикет

За участие в майских пикетах солидарности с политиком и журналистом Ильей Азаром журналистка радиостанции "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр получила от суда штраф в размере 18 тысяч рублей, о чем сообщила в Telegram. Согласно решению судьи, женщина нарушила правила проведения массового мероприятия.

Ранее за участие в той же самой акции денежное наказание назначили коллегам Фельгенгауэр, Александру Плющеву и Сергею Смирнову.

Отметим, что весной на не требующих разрешения от властей одиночных пикетах москвичей регулярно задерживали из-за специальных эпидемиологических ограничений, введенных в столице. В свою очередь, Илья Азар, наказанный за такого рода активность сутками в спецприемнике, оспаривал на пикете с собственным участием арест создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, которому грозит длительное тюремное заключение. Против него возбудили сразу семь уголовных дел. Свое преследование он считает политически мотивированным.