Удальцов получил от суда 10 суток ареста и объявил голодовку

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов, задержанный накануне, 27 июля, возле собственного дома за свою поддержку хабаровских протестов и призывы к выходу на несанкционированную акцию, получил от суда в Москве наказание в виде 10 суток административного ареста в спецприемнике, передает издание "МБХ Медиа". Ознакомившись с юридическим решением и назвав его "позорным", прямо в зале заседания он объявил голодовку.

"Нас запугать невозможно, мы будем свою борьбу за свободную Россию продолжать", - приводятся слова левого политика.

Отметим, что Удальцову из-за его судимости запрещается лично принимать участие в каких-либо политических демонстрациях. Из-за этого во время поддерживаемых им массовых мероприятиях политик обычно находится в стороне от толпы и дает интервью.

Хабаровские протестующие третью неделю не могут смириться с тем, что их бывшего губернатора Сергея Фургала задержали и транспортировали в Москву, где он оказался в СИЗО по обвинению в убийствах пятнадцатилетней давности.