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17:34

Эсеры внесли законопроект, обязывающий государство оплачивать сиротам съемное жилье

фото ЗакС политика Эсеры внесли законопроект, обязывающий государство оплачивать сиротам съемное жилье

Лидер справедливороссов в Государственной думе Сергей Миронов вместе с коллегами внес законодательную инициативу, по которой воспитанники детских домов должны получать от государства средства на аренду жилья до тех пор, пока им не выделят постоянные квартиры в специально предназначенном для этого фонде. Законопроект, по мнению Миронова, назрел давно, поскольку по состоянию на прошлый год бюджет задолжал выросшим сиротам более 200 млрд рублей, а в начале года нынешнего очередь сирот на получение социального жилья составляла 270 тысяч человек.

"Очередь на получение жилья растет год от года. Все это время сироты фактически остаются без жилья. В этих условиях мы предлагаем, чтобы государство за бюджетный счет поддерживало вступающих в самостоятельную жизнь молодых людей, финансируя аренду жилья для них до тех пор, пока обязательства государства по предоставлению жилья не будут исполнены. Это поможет сиротам, покинувшим детдом, лучше и быстрее адаптироваться в социальной среде", - приводятся слова Миронова на сайте политика.

Законопроект предусматривает как вариант, при котором государство само берет на себя обязанность заниматься наймом жилья для выходцев из интернатов, так и механизм непосредственных денежных денежных компенсаций, достаточных для помесячной аренды.

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