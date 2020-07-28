Столкновение товарных поездов в Купчино обернулось уголовным делом

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после столкновения двух поездов в Купчино.

Дело возбуждено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Напомним, днем 28 июля два электровоза столкнулись на станции Купчинская. Пострадал машинист одного из поездов, он госпитализирован.

По данным следствия, в результате столкновения поездов причинен крупный ущерб, его размер не уточняется. Следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия.

фото: СК РФ