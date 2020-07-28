Директора ФБК Жданова оштрафовали на 100 тысяч рублей за отказ удалять фильм о Медведеве

Суд в Москве назначил 100 тысяч рублей штрафа директору Фонду борьбы с коррупцией Ивану Жданову за то, что он продолжает игнорировать требование об удалении с YouTube разоблачительного фильма "Он вам не Димон" о предполагаемых богатствах и недвижимости бывшего премьера Дмитрия Медведева.

"Хоть и штраф, но в уголовном порядке. Так что теперь "ранее судим". Судили Жданова за то, что я не удаляю с ютюба кино, которое многим из вас понравилось. И не удалю", - прокомментировал решение суда основатель ФБК Алексей Навальный, утверждающий, что у Жданова нет доступа к расследованию на YouTube.

Государственное обвинение запрашивало для фигуранта дела трехлетний запрет на занятие руководящих должностей.

Фильм "Он вам не Димон" стал самой популярной видеоработой ФБК: вышедшую в начале 2017 года, ее посмотрело более 35 млн человек.

Напомним, что на прошлой неделе Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией из-за многомиллионных долгов, образовавшихся после исков бизнесмена Евгения Пригожина.