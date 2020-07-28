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20:34

Чиновники Ленобласти займутся цифровизацией экономики совместно с Tele2

фото ЗакС политика Чиновники Ленобласти займутся цифровизацией экономики совместно с Tele2

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соглашение с генеральным директором мобоильного оператора Tele2 Сергеем Эмдиным, по которому обе стороны будут осуществлять цифровизацию экономики в регионе, говорится на сайте правительства области.

"Среди потенциальных точек взаимодействия - проекты автоматизации решений для нужд агропромышленного комплекса, цифровизации городского хозяйства, запуск удобных для населения и местного бизнеса электронных сервисов", - подчеркивается в сообщении.

По официальным данным, на сегодняшний день 84,5% территории субъекта Федерации имеет покрытие сетями связи, а к концу следующего года ожидается увеличение этого показателя до 87%.

"Качественная мобильная связь — это не только общение, но и возможность учиться, работать и получать госуслуги, не выходя из дома, пользоваться удобными онлайн-сервисами для бизнеса", - полагает Дрозденко.

Как пишет ТАСС, в планы правительства региона также входит перевод 95% всех оказываемых государственных услуг в цифровой режим к 2024 году.

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