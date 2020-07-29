У госпитализированного с пневмонией губернатора Чукотки не обнаружили COVID-19

Госпитализированный днем ранее глава Чукотки Роман Копин известил, что у него не выявили коронавирусную инфекцию, делится "Коммерсант".

"Результат отрицательный. Большое всем спасибо за поддержку и пожелания. Отдельное спасибо нашим врачам за заботу и уход. Скоро вернусь в строй", - пообещал управленец.

Днем ранее он попал в больницу с высокой температурой: в медучреждении ему диагностировали пневмонию. Копин счел важным сообщить, что недавно он контактировал с COVID-зараженным.

В Чукотке официально известно о 152 случаях заболевания коронавирусной инфекцией, при этом 146 граждан излечились.