Изобретение российской вакцины от COVID-19 сравнили с запуском первого советского спутника

Разработка отечественной вакцины от нового коронавируса - такое же "грандиозное" явление, как и запуск первого советского искусственного спутника Земли, сообщил в разговоре с CNN генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Это как момент запуска спутника. Американцы были удивлены, когда услышали сигнал спутника. То же самое с этой вакциной. Россия будет в этом первой", - уверен Дмитриев.

При этом, подчеркнул руководитель РФПИ, при разработке лекарства российские ученые "сосредоточились не на том, чтобы быть первыми, а на том, чтобы защищать людей".

CNN напомнил также о других заявлениях отечественных чиновников, уверявших, что разработанная центром Гамалеи вакцина может быть запущена в оборот уже в начале августа.

"Но Россия не публиковала никаких научных данных о тестировании вакцины. Критики говорят, что поспешность в этом вопросе происходит на фоне давления со стороны Кремля, который стремится представить Россию как глобальную научную силу", - отметили в CNN.

Ранее Минобороны объявило о завершении клинических испытаний вакцины, разработанной с институтом имени Гамалеи.