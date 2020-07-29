Представитель партии "Родина" Шинкаренко отказался от участия в выборах губернатора Ленобласти

Кандидат от партии "Родина" в губернаторы Ленинградской области Валерий Шинкаренко на пресс-конференции 29 июля заявил, что отказывается от участия в выборах, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Он уточнил, что накануне уже забрал заявление о выдвижении из избирательной комиссии Ленобласти. Причина такого решения - невозможность пройти муниципальный фильтр, пояснил Шинкаренко.

Член политсовета "Родины" в регионе Дмитрий Жвания добавил, что их кандидату удалось собрать 86 подписей. Получить все необходимые автографы муниципальных депутатов честно и собрать их за выделенный на кампанию срок невозможно, заявил Жвания.

По словам Шинкаренко, не только у "Родины" проблемы с муниципальным фильтром. Он уточнил, что, по информации партии, аналогичные проблемы у коммунистической партии.