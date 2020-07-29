Под Минском задержали 32 сотрудника иностранной ЧВК

В преддверии президентских выборов в Белоруссии под Минском задержали 32 человека, о чем сообщает местное агентство БелТА. Утверждается, что они, называемые "боевиками", представляют частную военную компанию, осуществляющую деятельность за рубежом.

Отметим, что перед выборами ситуация в стране крайне неспокойная. Из трех основных конкурентов Александра Лукашенко, правящего с 1994 года, двоих отправили в следственный изолятор (бизнесмена Виктора Бабарико и блогера Сергея Тихановского), а третий, Валерий Цепкало, опасаясь ареста, эмигрировал с детьми. Лукашенко регулярно говорит о том, что "не отдаст страну", позволяя себе пренебрежительные высказывания в адрес оппонентов, и считает, что напряженность создают некие агенты из-за рубежа. По некоторым данным, рейтинг действующего президента рекордно низок. Голосование, если его не отменят и не перенесут, должно пройти 9 августа. В стране регулярно проходят митинги за честные выборы, всякий раз жестко разгоняемые силовиками и людьми в штатском. У некоторых иностранных редакций, работающих в Белоруссии, по распоряжению самого Лукашенко отозвали аккредитацию.

UPD 15:20 Белорусские силовики выяснили, что речь идет о боевиках ЧВК Вагнера, и число задержанных выросло до 33 человек. По данным правоохранителей, всего за последнюю неделю для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране прибыло около 200 боевиков ЧВК, которую в СМИ регулярно связывают с именем бизнесмена Евгения Пригожина, близкого, в свою очередь, к Кремлю.