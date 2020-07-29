Дело об отмене результатов выборов в МО "Московская застава" отложили до сентября

Рассмотрение иска об отмене итогов выборов депутатов местного совета МО "Московская застава" возобновиться 14 сентября. Такое решение судья Московского районного суда Юлия Ершова приняла на заседании 29 июля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Перенести рассмотрение было решено из-за ненадлежащего оповещения заинтересованных лиц из числа действующих муниципальных депутатов. Сообщение о дате заседания им прислали в короткие сроки. До некоторых из них помощник судьи не смогла дозвониться, на СМС они тоже не ответили.

За перенос высказались представитель муниципальной и территориальной избирательных комиссий, а также сотрудница прокуратуры. Представители истцов обратили внимание ЗАКС.Ру, что действующие депутаты не посещали и предыдущие заседания.

Результаты голосования по двум участкам пытаются оспорить три оппозиционных кандидата, не прошедших в состав совета. Они заявляют о многочисленных нарушениях в ходе избирательного процесса, в частности, об отсутствии итоговых заседаний участковых избирательных комиссий. По их словам, члены УИК в ночь после выборов покинули участки, не подведя итоги.

Заинтересованным лицом по этому делу проходит бывшая глава МО "Московская застава" Валентина Афонькина, которая была в числе победителей на других УИК, но из-за результатов на участках 1285 и 1286 не смогла переизбраться в совет.

Напомним, ранее Московский суд отменил итоги выборов на УИК 1280 и 1290. Позже Горсуд пересмотрел решение первой инстанции по участку 1290.

Сергей Еремеев