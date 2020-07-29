Из-за штормового предупреждения в Петербурге закрыли сады и скверы

Вечером 29 июля на территории Петербурга и Ленобласти ожидаются сильные ливни, грозы и даже град, из-за чего чиновники из комитета по благоустройства приняли решение закрыть часть огороженных садов и сверов, сообщает пресс-служба Смольного.

До тех пор, пока не минует опасность непогоды, посетить нельзя будет, в частности, такие зеленые зоны в исторических районах города, как Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский, Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой.

Накануне, 28 июля, за 40 минут ливня выпала почти половина месячной нормы осадков. Некоторые объекты инфраструктуры затопило.