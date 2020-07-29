ФСБ нейтрализовала ячейку ИГ* в Петербурге

Федеральная служба безопасности отчиталась о задержании в Петербурге лиц, входящих в "Исламское государство" (организация признала террористической и запрещена в РФ), извещает "Интерфакс". Задержаны не менее четырех участников преступной организации.

По информации ФСБ, сообщники собирались применять агрессивную силу к российским военнослужащим и правоохранителям, а после преступления - скрыться в одной из кавказских республик.

Задержанных проверяют на причастность к пропаганде терроризма и вербовке российских граждан в состав экстремистских структур.

Добавим также, несколькими днями ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ оповестили, что в районе заброшенных гаражей в столичных Химках силовики убили боевика, готовившего массовый расстрел граждан в Москве.