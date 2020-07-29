Открытие нового участка проспекта Ветеранов откладывается

Открытие для автомобилей продолжения проспекта Ветеранов на запад, анонсировавшееся ранее муниципальным советом МО "Сосновая Поляна" 31 июля, перенесли как минимум на осень, о чем сообщает строительное издание "Канонер" со ссылкой на главного подрядчика по контракту - входящее в группу компаний "Возрождение" АО "Производственное объединение Возрождение".

Новый участок дороги в начале исполнения работ поделили на два отрезка. Первый, открытый для движения транспорта в декабре прошлого года, соединяет перекрестки, на которых проспект Ветеранов пересекается с будущей улицей Владимира Пчелинцева и с проспектом Буденного. Второй участок, о котором идет речь, дойдет до улицы Пионерстроя и таким образом превратит в единое целое существующие порознь куски проспекта.

Продолжение дороги потребовалось для нужд обитателей новых жилых комплексов в Новосергиево, которые пять последних лет активно строит компания Setl Group.