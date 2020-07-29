Рыбаков считает, что для журналистов прошло время отстраненного анализа

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков заявил, что на фоне все более частого преследования журналистов российским государством они становятся самостоятельными политическими игроками и не могут оставаться в стороне или "над схваткой". По мнению демократа, ситуация в стране такова, что сама жизнь начала обязывать их занимать ту или иную политическую позицию, и это для него правильно, поскольку без "медиапроводников" победить несправедливость у общества не хватает сил.

"Сейчас не время для отстраненного холодного описания картинки. Журналисты сейчас выглядят как пловцы в бассейне, в котором нет воды, и "Яблоко" пытается путить туда воду, открыть этот кран, а журналисты рассказывают - "знаете, не все получается в открытии воды". Да, нам действительно не все все удается, но это не только уже наша задача, это не вопрос того, получится у "Яблока" или нет, это вопрос того, получится ли у нас вместе спасти страну от скатывания в бездну, добиться и вернуть свободу слова". - произнес политик в эфире "Эха Петербурга".

В качестве образцов для подражания Рыбаков привел Юрия Щекочихина, Льва Шлосберга и Бориса Вишневского, сочетающих в себе качества журналиста и политика и при этом обладающих доверием людей. Характерно, что все они имели или имеют прямое отношение к партии Рыбакова.

Отметим, что начиная с весны 2020 года в России увеличилось число резонансных дел против журналистов. Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма, а Иван Сафронов обвиняется в государственной измене. Административный арест за одиночный пикет, не требующий согласования властями, в мае отбыл также журналист Илья Азар. Наконец, петербургскому журналисту Давиду Френкелю во время исполнения им профессиональных обязанностей полицейские сломали руку на избирательном участке, после чего в случившемся был обвинен сам фотокорреспондент "Медиазоны", которого суд обязал платить штраф.

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