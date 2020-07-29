Беглов: В Петербурге из 9,7 тысяч COVID-коек свободны 68%

На сегодняшний день в городских стационарах, переоборудованных под прием больных коронавирусной инфекцией, из 9,7 тысяч мест освободились 68%, уведомил городской глава Александр Беглов, которого цитирует пресс-служба Смольного.

"В связи с улучшением эпидемической ситуации нагрузка на стационары снижается. Временные госпитали приостановили прием пациентов, их коечный фонд переведен в резерв. Перепрофилированные городские и федеральные стационары постепенно возобновляют оказание плановой помощи и переходят в обычный режим работы", - отчитался губернатор.

В городе, отметил Беглов, сейчас развернуто почти 12 тысяч коек для COVID-больных.

Двумя днями ранее, напомним, руководитель петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец известил, что нагрузка на перепрофилированные "ковидарии" снизилась на 80% по сравнению с пиковым периодом.

В Петербурге с начала пандемии вирусом заразились свыше 31 тысячи местных жителей, из которых излечились более 23 тысяч, а погибли - 2 тысячи граждан.

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