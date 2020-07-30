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10:06

Россиянина оштрафовали за комментарий про Путина и деньги

фото ЗакС политика Россиянина оштрафовали за комментарий про Путина и деньги

Жителя Ейска Николая Макухина оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарий с упоминанием Владимира Путина, информируют "Свободные медиа".

В публикации в Facebook он поставил в одном предложении имя президента, виолончелиста Сергея Ролдугина и оценил их причастность к формированию российского бюджета.

Ролдугина, напомним, считают близким другом главы государства. Не так давно в СМИ появилось расследование об офшорных компаниях, якобы оформленных на музыканта, с оборотом в миллиарды долларов. 

На суде Макухин отказался признавать вину. Он сообщил, что у него маленькая зарплата и трое детей на иждивении. Статья, по которой его оштрафовали, не упоминается, но, вероятнее всего, это ст. 20.1 КоАП, появившаяся год назад. Теперь за "явное неуважение к обществу, государству и госсимволам" граждане могут получить штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

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