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12:40

ВЦИОМ: Россияне стали меньше верить в существование нацеленной на духовные ценности ЛГБТ-пропаганды

фото ЗакС политика ВЦИОМ: Россияне стали меньше верить в существование нацеленной на духовные ценности ЛГБТ-пропаганды

Россияне стали относиться с большим скепсисом к идее о влиянии пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений на традиционные духовные ценности. Соответствующие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), изучивший, насколько могут мифы и теории вокруг ЛГБТ влиять на умы людей. Социологи сделали выводы, основываясь на показателях опросов 2018 и 2020 годов.

Среди прочего, ВЦИОМ установил, что в существование группы лиц, которые с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений стремятся разрушить духовные ценности, принятые у российских граждан, в 2020 году верят 54% опрошенных. В 2018 году данное утверждение поддерживали 63% респондентов.

С обратным тезисом о том, что никакой ЛГБТ-пропаганды в РФ нет, согласны 30% участников опроса. Два года назад такого мнения придерживались 24% опрошенных.

Следует напомнить, что недавно большой резонанс вызвал законопроект Елены Мизулиной, запрещающий трансгендерным людям заключать брак и менять свидетельство о рождении. Законопроект подается под предлогом приведения правовой базы в соответствие с положениями обновленной Конституции, в которой появился пункт о "традиционной семье".

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