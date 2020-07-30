Петербургские художники поучаствуют в проекте, посвященном МО "Гражданка"

Члены петербургского Союза художников и творческого объединения "Очарованный странник" 11 августа создадут серии работ, посвященных кварталу постройки 1940-х годов в МО "Гражданка", сообщил муниципальный депутат округа Вадим Сафонов.

Эта акция – часть проекта "Гражданка – пространство и время". В его рамках художники работают над живописными, графическими работами и фотографиями, посвященных МО "Гражданка". Проект включен в официальный календарь мероприятий, посвящённых 200-летию Общества поощрения художеств.

Созданные в рамках проекта работы будут выставлены в сентябре. Посмотреть на них можно будет в Выставочном центре Союза художников на Морской улице, 38.