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16:21

Петербургские художники поучаствуют в проекте, посвященном МО "Гражданка"

фото ЗакС политика Петербургские художники поучаствуют в проекте, посвященном МО "Гражданка"

Члены петербургского Союза художников и творческого объединения "Очарованный странник" 11 августа создадут серии работ, посвященных кварталу постройки 1940-х годов в МО "Гражданка", сообщил муниципальный депутат округа Вадим Сафонов.

Эта акция – часть проекта "Гражданка – пространство и время". В его рамках художники работают над живописными, графическими работами и фотографиями, посвященных МО "Гражданка". Проект включен в официальный календарь мероприятий, посвящённых 200-летию Общества поощрения художеств.

Созданные в рамках проекта работы будут выставлены в сентябре. Посмотреть на них можно будет в Выставочном центре Союза художников на Морской улице, 38.

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