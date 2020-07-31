Петербургские спорторганизации получат субсидии

Петербургский градоначальник Александр Беглов подписал постановление о выделении субсидий городским спортивным организациям, информирует пресс-служба Смольного.

Деньги будут предоставлены спортфедерациям и клубам для компенсации затрат на покупку оборудования и экипировки, а также для подготовки к участию в соревнованиях.

Организации, которым будут предоставлены субсидии, выберут на конкурсе.

"Субсидии на возмещение затрат по приобретению спортивной экипировки, инвентаря и оборудования будут предоставлены региональным спортивным федерациям по видам адаптивного спорта, прошедшим государственную аккредитацию. Также субсидии смогут получить субъекты физкультурно-спортивной деятельности, содержащие сильнейшие команды по игровым видам спорта", - уточнили в Смольном.

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