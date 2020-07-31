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Поправки в Конституцию

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12:20

Путин предложил вручать Конституцию россиянам вместе с первым паспортом

фото ЗакС политика Путин предложил вручать Конституцию россиянам вместе с первым паспортом

Президент Владимир Путин по итогам встречи с рабочей группой по изменению Конституции предложил вручать экземпляр основного закона страны тем, кто получает свой первый российский паспорт, сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано правительству. Кабмину предстоит решить вопрос о вручении Конституции одновременно с паспортом гражданина России по достижению 14-летия, а также иностранцам, принявшим российское гражданство.

С 4 июля в силу вступила новая редакция Конституции, в которую внесли ряд существенных поправок. Одна из поправок обнулила президентские сроки Путина, и теперь он еще дважды может баллотироваться в президенты, оставаясь у власти таким образом до 2036 года.

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