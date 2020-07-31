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12:31

На главу иркутского штаба Навального завели уголовное дело после заявления активистки НОД

фото ЗакС политика На главу иркутского штаба Навального завели уголовное дело после заявления активистки НОД

Руководитель иркутского штаба политика Алексея Навального Сергей Беспалов стал фигурантом уголовного дела о причинении средней тяжести здоровью (ст. 112 УК РФ) после того, как на него написала заявление активистка известного своими провокациями Национально-освободительного движения Ирина Радзиевская, информирует "МБХ медиа".

"Эта женщина, которая подошла к нам на улице, долго оскорбляла и потом обвинила в том, что мы ее избили жестоко и лишили трудоспособности на срок три недели или более. Это 14 апреля было, она действительно к нам подходила на очень пустынной площади, где много видеокамер, подходила трижды. Сперва она утверждала, что в некий первый подход мы что-то с рукой сделали, я не видел материалов дела, поэтому не могу сказать, что там есть", - уточнил Беспалов.

В свою очередь Радзиевская заявляет, что "навальнист" якобы избил её там, где не установлены камеры наблюдения.

Иркутский СК занимался разбирательством с 14 апреля, после чего, днем ранее, Беспалова вызвали на опрос.

"Сказали, что все расследовали и состава нет. Через неделю я перезвонил, и мне сказали: „Извините, так получилось, но мы отдаем это в область". В области сказали, что, конечно, там били", - подытожил Беспалов.

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