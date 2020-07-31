Режим повышенной готовности в Мурманской области продлён до 1 сентября

Установленный ввиду ухудшения эпидемиологической обстановки, вызванной COVID-19, режим повышенной готовности в Мурманской области было решено продлить до 1 сентября, опевестил глава региона Андрей Чибис.

В области наметилось снижение уровня заболеваемости - причем, как коронавирусом, так и ОРВИ. Несмотря на это, показатели тестируемости в регионе не становятся меньше, превышая установленный Ропотребнадзором норматив в 6 раз.

"Если этот тренд - на снижение заболеваемости - сохранится, мы планируем, что с середины августа сможем позволить открыть общепит, торговые центры и детские сады", - пояснил Чибис.

Согласно информации, предоставленной оперативным штабом, по состоянию на 31 июля в Мурманской области официально известно о 10 232 случаях заражения COVID-19, излечились 6202 пациента, умерли 77 граждан.