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14:26

Министр спорта: Любые деньги на территории России - государственные

фото ЗакС политика Министр спорта: Любые деньги на территории России - государственные

Министр спорта Олег Матыцин отказался назвать источники, из которых будет оплачен штраф Всероссийской федерации легкой атлетики, заявив, что в России все деньги государственные, передает РИА "Новости".

Накануне, 30 июля, Всемирная легкоатлетическая ассоциация постановила, что ВФЛА исключат из ассоциации, если она до 15 августа не оплатит штраф в 6,31 млн долларов и не выполнит ряд других требований. Матыцин в ответ на вопрос об источнике средств для оплаты штрафа сказал, что это "секрет".

"Любые деньги на территории Российской Федерации фактически являются государственными", - заявил Матыцин.

Весной ВФЛА была оштрафована на 10 млн долларов за допинговые нарушения. Пять из них российская сторона должна была выплатить немедленно, другая после этого была бы признана условной, то есть обязательной к выплате повторного нарушения. Также до 1 июля российская сторона должна была выплатить еще 1,31 млн долларов на расходы комиссии по восстановлению членства в ассоциации.

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