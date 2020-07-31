Четырбок и Щербакова предложили разрешить вывозить ТКО по утрам в выходные дни

Депутаты Законодательного собрания Денис Четырбок и Мария Щербакова подготовили законопроект об изменении закона об административных правонарушений. Согласно их предложению, нарушением тишины и покоя граждан не будет считаться вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) с 8:00 до 12:00 часов в выходные и праздничные дни.

Сейчас такие за такие действия физическому лицу грозит штраф от 500 до 5000 рублей, должностным лицам - от 25 до 50 тысяч рублей, а юридическим - от 50 до 200 тысяч рублей. При этом, исключение сделано для вывоза твердых бытовых отходов (ТБО) и снега. То есть этим заниматься в выходные по утрам можно.

ТБО включает в себя только отходы от жизнедеятельности физических лиц. Тогда как ТКО - более широкое понятие, в него входят и отходы предприятий.

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