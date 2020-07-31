В ЗакС внесен законопроект об отказе вести реестр недобросовестных организаторов ярмарок

Губернатор Петербурга внес в парламент законопроект, который предлагает отказаться от ведения реестра недобросовестных организаторов и операторов ярмарок. В материалах законопроекта указывается, что существует внутреннее противоречие в законодательстве.

В феврале 2019 года принят документ об обязательном ведении реестра, но в апреле 2019 года из закона исключили пункт о том, что указанные в списке организации не могут проводить ярмарки. Получается, что попадание предпринимателей в реестр недобросовестных не ведет ни к каким последствиям, сообщается в пояснительной записке к документу.

По пока действующему закону, включением в список недобросовестных организаторов и операторов должны заниматься исполнительные органы власти. За ярмарки отвечает комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, где имеется отдельный раздел об этой сфере. Однако, ЗАКС.Ру на сайте не удалось найти реестра недобросовестных организаторов ярмарок. Попасть в него предприниматели могут из-за неоднократного нарушения порядка организации ярмарки за год, а исключение возможно через год или при отмене постановления о нарушении.