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17:30

Путин разрешил вырубку байкальских лесов

фото ЗакС политика Путин разрешил вырубку байкальских лесов

Российский глава Владимир Путин узаконил инициативу, позволяющую проводить сплошную вырубку леса у озера Байкал для расширения БАМ и Транссибирской магистралей: документ доступен на портале правовой информации.

Согласно закону, во время строительства и реконструкции объектов инфраструктуры, а именно - автомобильных и железных дорог, транспортных узлов и аэропортов, - разрешается переводить земли гослесфонда в земли иных категорий, на которых разрешен распил леса. 

Примечательно, но в законе уточняется, что его действие не распространяется на снос жилых домов, а также иных объектов, не связанных с функционированием и благоустройством магистралей.

Некоторое время назад Государственная дума приняла закон, до 31 декабря 2024 года выводящий возведение проектов БАМ и  Транссибирской магистралей из-под ряда экологических ограничений.

Таким образом, к примеру, дозволяется вырубать прилегающий к Байкалу лес, а местные власти получают возможность менять границы особо охраняемых природных территорий. 

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