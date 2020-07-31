Путин запретил расплачиваться криптовалютой в России

Российский президент Владимир Путин узаконил законотворческую инициативу, накладывающую запрет на использование криптовалюты в качестве платежного средства в России; при этом, однако, разрешается её покупка и продажа. Соответствующий документ находится на портале правовой информации.

Обновленный закон "О цифровых финансовых активах" обретёт легитимность 1 января грядущего года. В инициативе содержится определение биткоина и иных криптовалют. Данными финансовыми дефинициями запрещено будет расплачиваться, однако иные финансовые транзакции не воспрещаются.

Также в законе предусмотрены отсылки к отдельным документам, которые будут регулировать майнинг, организацию выпуска и обращения криптовалюты.