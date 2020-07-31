Путин подписал закон о запрете на курение кальяна и вейпа в общественных местах

Президент Владимир Путин подписал законопроект о приравнивании электронных сигарет и кальянов к табачным изделиям и запрете на их использование в общественных местах, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь к "никотиносодержащей продукции" отнесены электронные сигареты, вейпы, айкосы, другие изделия, а также кальяны. Запреты на них аналогичны запретам на курение и продажу табака. Так, закон запрещает продажу несовершеннолетним подобных изделий.

Также закон распространяет на вейпы и кальяны запрет на использование в общественных местах. Ранее один из авторов законопроекта, депутат Сергей Боярский, сообщал, что часть запретов вступит в силу сразу после подписания закона – например, на использование подобных средств на детских площадках и территории вокруг больниц. Для некоторых случаев предусмотрена отсрочка, это касается курения в торговых центрах, кафе, зданиях вокзалов и аэропортов.

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