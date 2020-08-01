В России прибавилось 5462 случая диагностированного коронавируса

Государственный ресурс "стопкоронавирус.рф" обнародовал новейшую официальную статистику о заражении россиян вирусом COVID-19 в течение 24 часов. За это время диагноз поставили еще 5 462 гражданину. Первую тройку регионов, как и ранее, составляют Москва (+690), Московская область (+149) и Петербург (+161).

За прошедшие сутки летальный исход наступил у 95 человек с инфекцией, а выздороветь в течение этого времени получилось у 8 114 больных.

Всего с начала эпидемии в России заболевание COVID-19 обнаружили у 845 443 человек, а летальный исход наступил в 13 192 случаях. Россия продолжает находиться на четвертой строчке в рейтинге стран, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции нового типа. Впереди нее располагаются США, Бразилия и Индия.