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18:00

Политолог Соловей рассказал о покушении на себя

фото ЗакС политика Политолог Соловей рассказал о покушении на себя

Доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей, регулярно выступающий проводником различных кремлевских инсайдов и дающий прогнозы относительно ближайшего будущего России, заявил, что его сравнительно долгое отсутствие на собственном YouTube-канале объясняется крайне серьезными причинами, а именно неудачной попыткой отравления. Исполнителей злодеяния он не назвал и предположений на этот счет не сформулировал. За последние дни он столнулся и с еще одной неприятностью.

"Если я договариваюсь о встрече в ресторане со своими друзьями, то почему-то непременно за этим столиком окажется подслушивающее устройство. Согласитесь, это несколько нарушает психическое равновесие", - рассказал профессор.

Соловей долгие годы преподавал в МГИМО, но, согласно его версии, вынужден был уволиться целиком по политическим причинам: руководство вуза якобы сочло вредным для студентов его оппозиционные воззрения на отечественную действительность.

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