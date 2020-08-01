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18:38

На участников шествия в Петербурге составляют протоколы за нарушение режима самоизоляции

фото ЗакС политика На участников шествия в Петербурге составляют протоколы за нарушение режима самоизоляции

На задержанных во время шествия по Невскому проспекту и набережной канала Грибоедова составляют протоколы за нарушение правил, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности (ст. 8.6.1 КоАП Петербурга), сообщил ЗАКС.Ру защитник активистов в 78 отделе полиции Игорь Скачко. По его словам, протокол по данной статье составили уже на четверых задержанных - сразу после этого их отпускают. По статье 8.6.1 КоАП Петербурга грозит штраф до 4 тысяч рублей.

Скачко добавил, что на одного активиста с фамилией Николаев сотрудники полиции хотят составить протокол за нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия (ч.2 ст.20.2 КоАП). Защитник отметил, что пока не знает подробностей. 

Ранее 1 августа петербуржцы собрались на акцию в поддержку Хабаровска на Малой Садовой улице. Акция переросла в шествие по Невскому проспекту и набережной канала Грибоедова. Полицейские задержали около 20 участников шествия. 

София Саттарова

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