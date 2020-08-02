Количество зараженных COVID-19 россиян превысило 850 тысяч человек

Согласно последней информации, предоставленной сайтом "стопкоронавирус.рф", в России зарегистрировано 5427 новых случаев заражения, таким образом, на сегодняшний день официально известно 850 870 заболевших.

За сутки скончались ещё 70 человек. За весь период с начала пандемии жертвами COVID-19 стали 14 128 граждан.

Наибольшее количество новых заболевших выявлено в Москве - 664, Свердловской области - 199, Ханты-Мансийском АО - 168, Петербурге - 163.

За минувшие сутки излечились 3649 человек, за всё время выздоровели 650 173 инфицированных.

В Северной столице вылечились ещё 86 местных жителей (всего - 23 552), а погибли четверо (всего - 2056).