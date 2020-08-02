Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

Российский глава Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов ВДВ с Днем Воздушно-десантных войск, которым в текущем году исполняется 90 лет с момента основания.

"Вы по праву гордитесь славной историей легендарной "крылатой пехоты", именами её отцов-основателей, равняетесь на своих предшественников и старших товарищей, которые всегда с честью решали поставленные задачи, при проведении специальных операций и миротворческих миссий демонстрировали высочайший уровень подготовки, несгибаемый характер и взаимовыручку", - говорится в тексте поздравления президента, опубликованного на сайте Кремля.

Следует отметить, что сегодня в центре Петербурга и Парке 300-летия в превентивных целях отключили все фонтаны для того, чтобы особо "ретивые" десантники не купались в объектах благоустройства.