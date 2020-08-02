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12:15

Столичный суд вынес 10 идентичных постановлений о штрафах за нацистскую символику за 15 минут

фото ЗакС политика Столичный суд вынес 10 идентичных постановлений о штрафах за нацистскую символику за 15 минут

Судья столичного Перовского райсуда Татьяна Журавлева вынесла 10 одинаковых постановлений о штрафах на тысячу рублей местному жителю по фамилии Шершнев за распространение нацистской символики в соцсетях (ст. 20.3 КоАП), потратив на рассмотрение дел в общей сложности не более 17 минут, делится "МБХ медиа".

Все 10 документов - абсолютно идентичны и содержат в себе одну и ту же ошибку: в начале указано, что Шершневу инкриминируют ч. 1 ст. 20.3. КоАП, однако в конце отмечается, что штраф вынесен по ч. 2 той же статьи. 

Согласно постановлениям, мужчина, используя соцсеть, "выставил в открытый доступ" информационный материал с изображением нацистской символики, среди котором, например, - эмблемы дивизий SS. 

На заседании Шершнев не присутствовал, попросив рассмотреть дела без него: при этом, вину он признал.

Кроме штрафов, мужчине предписано удалить все "незаконные" изображения.

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