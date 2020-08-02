Суд отклонил иск москвичей к Путину о карантинных выплатах детям

Верховный суд РФ не стал изучать коллективный иск столичных родителей к Владимиру Путину о нарушении прав детей старше 16 лет, которым не положены "антивирусные" выплаты, установленные в качестве меры поддержки государства в период пандемии, делится "МБХ медиа".

Исковое заявление, напомним, подавал штаб муниципала Юлии Галяминой. По словам адвоката обратившихся Михаила Игнатьева, причина отказа неизвестна, однако подавать апелляцию они всё равно будут.

Претензии истцов касаются введенных в связи с пандемией коронавируса разовых единовременных выплат семьям, воспитывающим детей до 16 лет. По мнению Галяминой, возраст был занижен несправедливо, и выплаты должны были полагаться всем несовершеннолетним. Депутат рассчитывает в случае отклонения иска Верховным судом искать справедливости в вышестоящих инстанциях.

Указ о предоставлении 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет Путин подписал в мае. В конце июня глава государства объявил о продлении меры поддержки. На обозначенные цели из федбюджета выделено 548 млрд рублей.