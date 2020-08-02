Из Петербурга в Турцию отправился первый авиарейс

Первый самолет с туристами отправился из Петербурга в Турцию: расчетное время прибытия авиалайнера А333 Turkish Airlines в Стамбул – 18:35 по московскому времени.

Начиная с 1 августа частично открылось международное авиасообщение между Россией и другими странами, в числе которых Великобритания, Танзания, Турция и Абхазия.

Самолеты вылетают из аэропортов Москвы и области, Ростова-на-Дону и "Пулково" Северной столицы.

Кроме того, с 10 августа россияне смогут также посетить Анталью, Бодрум и Даламан, а с 15 августа – Женеву.