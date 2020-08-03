В Пулково отменили вылет 40 рейсов

На 9:20 3 августа в Пулково отменены уже 40 рейсов на вылет, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Ближайший отмененный рейс пока – в Ригу на 10:00 авиакомпании Air Baltic. Затем отменен рейс на 10:35 в Минск авиакомпании "Белавиа". Также отменены рейсы в Ираклион, Москву, Ларнаку, Анталью, Сочи, Минеральные воды, Париж, Шанхай и другие города. Коснулись отмены авиакомпаний "Северный ветер", "Россия", "АЗУР эйр", "Аэрофлот", Red Wings и других.

Обновлено 10:50 В Пулково сообщили, что рейсы были отменены заранее из-за оптимизации расписания в период эпидемии коронавируса, и пассажиров в случае необходимости пересадили на другие рейсы. Жалоб от пассажиров по поводу отмен аэропорт не получал.

Ранее Россия закрывала свои границы из-за эпидемии коронавируса, с 1 августа было восстановленно авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, также открылись границы с Абхазией. Также есть сведения, что может возобновиться сообщение с Южной Кореей, Венгрией, Мальдивами и ОАЭ.