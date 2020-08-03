18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:21

В Пулково отменили вылет 40 рейсов

фото ЗакС политика В Пулково отменили вылет 40 рейсов

На 9:20 3 августа в Пулково отменены уже 40 рейсов на вылет, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Ближайший отмененный рейс пока – в Ригу на 10:00 авиакомпании Air Baltic. Затем отменен рейс на 10:35 в Минск авиакомпании "Белавиа". Также отменены рейсы в  Ираклион, Москву, Ларнаку, Анталью, Сочи, Минеральные воды, Париж, Шанхай и другие города. Коснулись отмены авиакомпаний "Северный ветер", "Россия", "АЗУР эйр", "Аэрофлот", Red Wings и других.

Обновлено 10:50 В Пулково сообщили, что рейсы были отменены заранее из-за оптимизации расписания в период эпидемии коронавируса, и пассажиров в случае необходимости пересадили на другие рейсы. Жалоб от пассажиров по поводу отмен аэропорт не получал. 

Ранее Россия закрывала свои границы из-за эпидемии коронавируса, с 1 августа было восстановленно авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, также открылись границы с Абхазией. Также есть сведения, что может возобновиться сообщение с Южной Кореей, Венгрией, Мальдивами и ОАЭ.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:50 На "Новую газету" составили протоколы о фейках за статьи о коронавирусе в армии и в Чечне

10:52 Число зараженных коронавирусом в России превысило 856 тысяч человек

2 августа, 16:27 Из Петербурга в Турцию отправился первый авиарейс

2 августа, 15:03 Суд отклонил иск москвичей к Путину о карантинных выплатах детям

2 августа, 14:03 Раздосадованный несоблюдением "антивирусных" предписаний Беглов грозится закрыть ТЦ

2 августа, 10:55 Количество зараженных COVID-19 россиян превысило 850 тысяч человек

1 августа, 10:58 В России прибавилось 5462 случая диагностированного коронавируса

31 июля, 20:25 Россия возобновит пассажирское сообщение с Абхазией с 1 августа

31 июля, 15:24 "Одним можно, другим нельзя": Максим Левченко объяснил иск к Смольному об открытии фудкортов

31 июля, 13:37 Режим повышенной готовности в Мурманской области продлён до 1 сентября


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:43 Депутат ГД Саблин выиграл в суде у разоблачавших его деятельность московских журналистов

15:32 В республике Коми случился разлив нефти

14:54 Драка десантников и бойцов Росгвардии в парке Горького обернулась уголовным делом

14:19 Экс-глава московского МВД Якунин стал замдиректора ФСИН

13:53 Беглов наградил промышленников за работу во время эпидемии коронавируса

13:49 Муниципал: Горсуд расформировал ИКМО "Остров Декабристов"

13:27 Защита обжаловала приговор главы карельского "Мемориала" Дмитриева

12:50 На "Новую газету" составили протоколы о фейках за статьи о коронавирусе в армии и в Чечне

12:15 Дело старших сестер Хачатурян рассмотрит суд присяжных

11:49 Фургал отказался от услуг адвоката, активно комментировавшего его дело в СМИ

11:24 В России ограничили пополнение анонимных электронных кошельков и проездных наличными

10:52 Число зараженных коронавирусом в России превысило 856 тысяч человек

10:23 Советовавший поменьше питаться депутат задекларировал доход в четыре копейки

9:52 СК возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы Великой Отечественной войны

9:21 В Пулково отменили вылет 40 рейсов

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru