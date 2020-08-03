СК возбудил дело о геноциде в Псковской области в годы Великой Отечественной войны

Следственный комитет возбудил дело по ст. 357 УК РФ (геноцид) о массовых убийствах мирного населения в Псковской области в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте СК.

Дело возбудили после обнаружения ранее неизвестного массового захоронения в окрестностях бывшего концлагеря в поселке Моглино. Уже извлечены останки 46 человек с огнестрельными ранениями головы.

Из архивных источников следует, что в годы оккупации в Моглинском концлагере могли быть убиты более 3 тысяч граждан. При этом нацисты массово расстреливали граждан не только там, но и в районе поселка Глоты и других населенных пунктов Псковской области.

Пока совместно с Минобороны следователи продолжают работы по извлечению останков в районе Моглино и поисково-разведывательные мероприятия в районе Глоты. Также они изучают архивные записи о "совершении в отношении мирного населения военных преступлений и преступлений против человечности".