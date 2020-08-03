Число зараженных коронавирусом в России превысило 856 тысяч человек

В России за минувшие сутки зафиксировано 5 394 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших за время эпидемии достигло 856 264, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За сутки в статистику добавили 79 новых летальных исхода от болезни, за весь период от коронавируса умерли 14 207 россиян. Выписаны из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции за воскресенье 3 420 пациентов.

В Петербурге за минувший день в статистику добавили 160 случаев заражения коронавирусом, всего известно о 31 945 заболевших петербуржцев. Число умерших от коронавируса в городе достигло 2 062 человека, из них шесть были признаны умершими от инфекции за последние сутки. В Ленобласти заболели еще 35 человек, всего в статистику внесены 5 990 зараженных жителей региона.

В Мурманской области число заболевших возросло до 10 640 человек (+133), в Архангельской – до 8 901 (+59), в Коми – до 5 447 (+51). В Псковской области в статистику попали 3 834 зараженных жителя (+37), в Новгородской – 3 811 (+20), в Калининградской – 2 929 (+12). В Вологодской области заболели всего 2 488 человек (+27), в Карелии – 2 375 (+18), в НАО – 275 (0).