На "Новую газету" составили протоколы о фейках за статьи о коронавирусе в армии и в Чечне

В отношении "Новой газеты" и главного редактора издания Дмитрия Муратова составили протоколы по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение недостоверной информации) из-за материалов о ситуации с эпидемией коронавируса в армии и Чечне, передает "МБХ медиа".

Претензии вызвали материалы "Свистать всех наверх" Валерия Ширяева и заметка Елены Милашиной. В первом речь шла о коронавирусе в одной из воинских частей, во второй – об эпидемии в одном из районов Чеченской республики. Муратов уточнил, что материал Ширяева удален по указанию Роскомнадзора, а заметка Милашиной скрыта до решения суда.

Всего, согласно информации портала мировых судей города Москвы, в отношении издания и Муратова составлены четыре протокола: два – на "Новую газету" и два – на ее главреда.

На 3 августа в России известно о 856 тысячах случаев заражения коронавирусом.