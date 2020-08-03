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13:53

Беглов наградил промышленников за работу во время эпидемии коронавируса

фото ЗакС политика Беглов наградил промышленников за работу во время эпидемии коронавируса

Губернатор Петербурга Александр Беглов наградил руководителей Союза промышленников и предпринимателей города за работу в условиях ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, сообщили в Смольном.

Президент Союза, генконструктор ХК "Ленинец" Анатолий Турчак награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Беглов заявил, что петербургская промышленность и экономика "в целом работали стабильно" в условиях ограничений, и Турчак принимал "активное участие в разработке мер поддержки экономики, как на региональном, так и на федеральном уровне".

Также Беглов вручил почетные грамоты Турчаку и гендиректору Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Михаилу Лобину. Председатель Совета петербургской торгово-промышленной палаты, депутат Госдумы Владимир Катенев награжден почетным знаком "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

Беглов отметил, что ряд компаний, входящих в Союз промышленников и предпринимателей и в Торгово-промышленную палату, помогали медучреждениям Петербурга: например, предоставляли средства индивидуальной защиты и оборудование для лечения пациентов.


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