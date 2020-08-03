Депутат ГД Саблин выиграл в суде у разоблачавших его деятельность московских журналистов

Депутат Государственной думы Дмитрий Саблин и предпринимательница Ирина Грудинина добились через подмосковный суд удаления с сайта издания Readovka.com разоблачительных материалов о спорных методах ведения бизнеса депутатом. В результате сайт медиаресурса заблокировали, а редакцию обязали выплачивать штраф за отказ делать это самостоятельно. Журналисты утверждают, что суд отказался рассматривать все их ходатайства и не стал привлекать к процессу экспертов.

"Редакция Readovka считает происходящее грубейшим нарушением закона о СМИ и попранием свободы слова. В нарушение нескольких федеральных законов депутат Госдумы незаконно блокирует сайт официально зарегистрированного СМИ и удаляет неугодную ему лично информацию", - гласит редакционное заявление.

Авторы считают случившееся опасным прецедентом, после которого в России станет возможным устранение всех "неудобных" СМИ даже без формального следования букве закона, но подчеркивают, что не оставят своей борьбы за право существовать.