Медведева беспокоит рост числа правонарушений, совершаемых мигрантами

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев обратил внимание госслужащих на то, что специфические последствия пандемии коронавируса привели к росту числа правонарушений и преступлений, которые совершают мигранты, из-за чего места, предназначенные для людей в таком статусе, стали переполнены.

"В настоящее время в отдельных регионах страны существует нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан. Это создает трудности при депортации из России мигрантов, которые совершили правонарушение", - приводит слова бывшего премьер-министра РИА "Новости".

Медведев подчеркнул, что говорит главным образом об иностранцах, имеющих работу в России.

Про мнению чиновника, в таких местах, как Москва, Петербург, Екатеринбург, Мурманская и Амурская области, где в июле участились случаи нарушения общественного порядка со стороны мигрантов, руководителям следует подумать над введением усиленных мер, позволивших бы побороть проблему.