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16:59

Медведева беспокоит рост числа правонарушений, совершаемых мигрантами

фото ЗакС политика Медведева беспокоит рост числа правонарушений, совершаемых мигрантами

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев обратил внимание госслужащих на то, что специфические последствия пандемии коронавируса привели к росту числа правонарушений и преступлений, которые совершают мигранты, из-за чего места, предназначенные для людей в таком статусе, стали переполнены.

"В настоящее время в отдельных регионах страны существует нехватка мест в центрах временного содержания иностранных граждан. Это создает трудности при депортации из России мигрантов, которые совершили правонарушение", - приводит слова бывшего премьер-министра РИА "Новости".

Медведев подчеркнул, что говорит главным образом об иностранцах, имеющих работу в России.

Про мнению чиновника, в таких местах, как Москва, Петербург, Екатеринбург, Мурманская и Амурская области, где в июле участились случаи нарушения общественного порядка со стороны мигрантов, руководителям следует подумать над введением усиленных мер, позволивших бы побороть проблему.

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