МИД заявил о безосновательности ареста 33-х россиян в Белоруссии

Министерство иностранных дел выпустило официальное заявление, в котором выражается тревога по поводу недавнего задержания под Минском тридцати трех соотечественников, называемых белорусской стороной сотрудники частной военной компании "Вагнер".

"Арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами. Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств", - гласит текст сообщения.

МИД призывает оппонентов к объективному расследованию инцидента, причем при участии России, а также к максимально скорому освобождению арестантов.

Согласно белорусской версии, десятки засланных россиян имели целью дестабилизировать ситуацию в стране, которой 9 августа предстоят президентские выборы. Позиции действующего лидера Александра Лукашенко, по оценке некоторых политологов, слабы как никогда.