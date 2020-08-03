Политех увеличил число бюджетных мест

Благодаря Министерству образования и науки петербургский Политех смог открыть 446 дополнительных бюджетных мест, о чем написано на сайте вуза.

"В том числе 240 мест по бакалавриату, 31 - по специалитету, 169 - по магистратуре и пять мест по аспирантуре. А всего контрольные цифры приема составляют 5269 бюджетных мест", - говорится в сообщении.

Первоначальный инициатор "подарка" - президент Владимир Путин, в зимнем послании Федеральному собранию поставивший цель для депутатов и чиновников работать в заданном направлении и увеличивать доступность бесплатного образования.

"Минобрнауки учитывало качество образования, актуальность направлений подготовки с точки зрения потребностей социально-экономического развития региона и страны", - гласит пресс-релиз.

Больше всего мест открылось для будущих машиностроителей (30) и на таком направлении, как экономика и управление (35).